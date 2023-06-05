خبير علاقات دولية: أمريكا تتبع نظرية "حلقة النار" مع الصين

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية إن الهند لديها مشكلة مع الصين تتعلق بالحدود ودائمًا ما تحدث اشتباكات بين الجيشين لهذا السبب.

أضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهند تحاول الآن أن تبني علاقة قوية مع أمريكا التي تتبع نظرية "حلقة النار" مع الصين ومعناها هو الاستثمار في العداء لكل الدول المختلفة حول الصين، ومنها بحر الصين الجنوبي، وتابوان، واليابان، والفلبين.

أمريكا تسعى للحصول على دعم الهند

وتابع أن أمريكا تحاول صناعة حلقة من النار حول الصين من خلال الحصول على دعم من أكبر دولة سكانية في العالم وهي الهند والتي سبقت الصين وأصبحت الأكثر في تعداد السكان.