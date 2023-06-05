نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، سير العمل بلجان الامتحانات في كليات فرع البنات بمدينة نصر، في إطار جهود جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لمتابعة أعمال الامتحانات بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.

تضمنت الجولة تفقد عدد من لجان الامتحانات بكليات: “الدراسات الإسلامية للبنات، وطب الأسنان، والعلوم، والتجارة، والتربية الرياضية للبنات”.

وخلال الجولة، أكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات ضرورة وجود إدارة الكليات وسط الطالبات، إضافة إلى وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطالبات.

ووجه بضرورة وأهمية الوجود الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة الطبية لفرع البنات، واستمع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات إلى طلبات الكليات ووعد بتلبيتها.