"تنسيقية الشباب" تبحث مع الوفد الصينى سبل تعزيز التعاون المشترك (صور)

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، لقاءً مع وفد دبلوماسي صيني، برئاسة تشو تشينغشان، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس معهد تاريخ وأدبيات الحزب للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب الصين لدى جامعة الدول العربية.

وأشاد تشو تشينغشان، بعمق العلاقات بين البلدين واصفًا إياها بالوطيدة والممتدة، معربًا عن سعادته بحسن الاستقبال، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على رغبة التنسيقية في استمرار التعاون بشكل مستمر وتبادل وجهات النظر والأفكار بين الجانبان.

وأضاف، أن هذه هي زيارته الأولى لمصر منذ جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه خلال اليومين الماضيين لاحظ التطور الكبير الذي تحقق في مصر وملامح الازدهار، وكذلك حماس المصريين لبناء دولتهم.

وأوضح أنه يثق في قدرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيق أكبر الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن مصر ركزت خلال السنوات الأخيرة على تحسين وتوفير الحياة الكريمة لشعبها، وكذلك اهتمت بتوطيد سياستها الخارجية مع جميع الدول، بما يسهم في رفع رصيد مصر دوليًا.

وأشار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن حزبه يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة العلاقات مع التنسيقية وتعميق التعاون بين الجانبان، على أساس العلاقات المشتركة، خصوصًا أن الشباب هم مستقبل أي دولة، ووجود نخبة من شباب التنسيقية يعطي دفعة كبيرة وحيوية لمزيد من الإنتاج في مصر.

من جانبهم رحب جانب التنسيقية، بالوفد الصيني، وهنأهم بنجاح المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية للحزب.

وأوضح أعضاء التنسيقية، أن العلاقات المصرية الصينية استثنائية وممتدة، مضيفة أن مصر والصين بينهما تعاون مشترك، بما يعود بالنفع على الشعبين والعالم أجمع.

وأشار أعضاء التنسيقية إلى أنها تكتل شبابي يضم عددا من الشباب السياسيين وأعضاء ممثلين لعدد من الحزب المهمة، ويضم أيضا 6 نواب محافظين و16 عضوًا بمجلس شيوخ و32 عضوا بمجلس نواب، وكذلك قيادات تنفيذية في أماكن مختلفة.

حضر اللقاء كل من التنسيقية، النواب محمد السباعي وطارق الخولي وعمرو عزت ورامي جلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية رحمة محمود ويوستينا رامي وبسمة العقدة ومحمد هندي ومحمد الدوي.

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