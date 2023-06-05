رسميًا.. بروسيا دورتموند يضم الجزائي رامي بن سبعيني

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رسميًا، اليوم الاثنين، ضم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في صفقة انتقال حر.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 28 عامًا بعقد لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.

وقال بن سبعيني في تصريحات صحفية: “لست بحاجة لقول الكثير عن قوة دورتموند، الأجواء غير العادية في سيجنال إيدونا بارك، والتي تدفع الفريق، هي شيء جربته بنفسي كلاعب منافس، أعرف ما يمكن أن يفعله وأنا متأكد من أننا كفريق سنبني على النصف الثاني من الموسم الماضي”.

وأضاف: "لا يمكنني الانتظار حتى أكون جزءًا من الفريق والتنافس على الألقاب وتجربة هذا الجو الخاص في دورتموند".

وكان محارب الصحراء، قد قرر عدم تجديد عقده مع بروسيا مونشنجلادباخ الذي ينتهي هذا الصيف.

بن سبعيني لعب 4 مواسم مع جلادباخ وشارك في 113 لقاء وسجل 25 هدفًا.

يذكر أن فريق بروسيا دورتموند قد أنهى الموسم الحالي في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 71 نقطة، خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

وبناءً عليه، توّج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي.