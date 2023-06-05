الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"عالسريع".. فارس كرم يطرح أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

فارس كرم
فارس كرم

طرح المطرب اللبناني فارس كرم أحدث أعماله الغنائية بعنوان “عالسريع” عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون فارس في أغنيته الجديدة مع الشاعر الغنائي والملحن فارس إسكندر، والموزع عمر صباغ، وتعتبر الأغنية ثاني أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “فارس كرم 2023”.

تقول كلمات الأغنية: “عالسريع تعي لَـقلبي عالسريع  في مواضيع لازم نحكيها في مواضيع إنتي لما تغلّي فيي بتفوّل البطاريّة..  بقلبي غرام وحنيّة وبضاين عشر أسابيع عالسريع بدي شوفِك بدي ضمِك.. وشوف وين بيتي بِدمِك قاطع نفس حتى شمِك .. ما تخلقيلي مشاريع عالسريع عالخفيف عطيني شي لمسة عالخفيف..  يا لطيف شو بحس فيكي يا لطيف وأوعى عني تغيبي عني أوعى.. عاحلاكي بحب أوعى عيوني عاغيابك دموعا .. متل الحاكمها نزيف يا لطيف بقلبي سحرِك شو بيسوّي.. كرامتو بصالح عدوّي كل شي ألله عطاني قوّة .. قلبي قدامِك ضعيف يا لطيييف عالأكيد وحدِك بِقلبي عالأكيد.. بالأسيد الماضي حرقتو بالأسيد وإنتي شمسي وإنتي أرضي.. زعلتي بخوَت حتى ترضي بضل جمعة مش عا بعضي.. معلّق المصل ومريض شووو مريض !! بيعجزو فيي الأطبا.. وكل أدويتي بكبّا بقلّن هاتولي اللي بحبا صحتي بترجع حديد عالسريع”.

تفاصيل ألبوم فارس كرم الجديد

ويضم ألبوم "فارس كرم 2023" 6 أغنيات باللهجة اللبنانية، ومن المقرر أن تطرح الأغنيات تباعًا وبشكل أسبوعي على طريقة الـ"سنجل".

آخر ألبومات فارس كرم الغنائية

كان آخر ألبومات المطرب اللبناني بعنوان "44:36" وتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".

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