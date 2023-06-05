الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيموني إنزاجي: لا نخاف مانشستر سيتي وإيرلينج هالاند

سيموني إنزاجي
سيموني إنزاجي

قال سيموني إنزاجي، المدير الفني لـ إنتر الإيطالي، إنه لا يوجد أي خوف داخل فريقه من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر الإيطالي، يوم السبت المقبل 10 يونيو، على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد إنزاجي في تصريحات نقلتها صحف إيطالية: "نحن نتحدث عن مباراة كرة قدم، لا يوُجد خوف".

وأضاف: "لدينا الكثير من الاحترام لكننا فخورون بلعب هذا النهائي لأننا أردنا ذلك بكل ذرة من كياننا."

وأردف: "أنتم تخافون القتلة وليسوا من لاعبي كرة القدم. سيكون من الخطأ التحدث عن الخوف".

وتابع:"إنها ليست مباراة هالاند ضد إنتر، إنها مانشستر سيتي مقابل إنتر، ليس هناك خوف، فقط مستوى التوتر الصحيح. هناك السعادة أكثر من أي شيء آخر ... لا أطيق الانتظار حتى أخرج إلى أرض الملعب."

سيموني إنزاجي مانشستر سيتى إنتر إنزاجي دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

"معاكسة تحولت لمشاجرة".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المطرية

محافظ بورسعيد يتفقد أرض الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى (صور)

محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية فى قرية سندوة بالخانكة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبوزيد" بالصوامعة

طبيب عيون عن عروس "فيسبوك" المصابة: "الضغط السبب"

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس