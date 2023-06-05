سيموني إنزاجي: لا نخاف مانشستر سيتي وإيرلينج هالاند

قال سيموني إنزاجي، المدير الفني لـ إنتر الإيطالي، إنه لا يوجد أي خوف داخل فريقه من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر الإيطالي، يوم السبت المقبل 10 يونيو، على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد إنزاجي في تصريحات نقلتها صحف إيطالية: "نحن نتحدث عن مباراة كرة قدم، لا يوُجد خوف".

وأضاف: "لدينا الكثير من الاحترام لكننا فخورون بلعب هذا النهائي لأننا أردنا ذلك بكل ذرة من كياننا."

وأردف: "أنتم تخافون القتلة وليسوا من لاعبي كرة القدم. سيكون من الخطأ التحدث عن الخوف".

وتابع:"إنها ليست مباراة هالاند ضد إنتر، إنها مانشستر سيتي مقابل إنتر، ليس هناك خوف، فقط مستوى التوتر الصحيح. هناك السعادة أكثر من أي شيء آخر ... لا أطيق الانتظار حتى أخرج إلى أرض الملعب."