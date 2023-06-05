شكوى من محاميى ترامب ضد "اضطهاده من المدعين"

وصل محامون يمثلون الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) إلى وزارة العدل في العاشرة صباح اليوم بعد أسابيع من طلب المحامين عقد اجتماع مع كبار مسىولي إنفاذ القانون.

ورصدت شبكة CBS News الفريق القانوني لترامب وهو يهم بدخول وزارة العدل صباح الإثنين.

كان رولي وتروستي قد كتبا رسالة في مايو الماضي يشكوان فيها من أن موكلهما يُعامل "بشكل غير عادل" ويطلبان "مناقشة الظلم المستمر الذي يرتكبه المستشار الخاص والمدعين العامين"، ورفض مكتب المحامي الخاص جاك سميث التعليق.