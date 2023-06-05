الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكوى من محاميى ترامب ضد "اضطهاده من المدعين"

ترامب
ترامب

وصل محامون يمثلون الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) إلى وزارة العدل في العاشرة صباح اليوم بعد أسابيع من طلب المحامين عقد اجتماع مع كبار مسىولي إنفاذ القانون.

ورصدت شبكة CBS News الفريق القانوني لترامب وهو يهم بدخول وزارة العدل صباح الإثنين.

كان رولي وتروستي قد كتبا رسالة في مايو الماضي يشكوان فيها من أن موكلهما يُعامل "بشكل غير عادل" ويطلبان "مناقشة الظلم المستمر الذي يرتكبه المستشار الخاص والمدعين العامين"، ورفض مكتب المحامي الخاص جاك سميث التعليق.

ترامب وزارة العدل الرئيس الامريكي مسؤولي إنفاذ القانون مكتب المحامي

الأكثر قراءة

"معاكسة تحولت لمشاجرة".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المطرية

محافظ بورسعيد يتفقد أرض الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى (صور)

محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية فى قرية سندوة بالخانكة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبوزيد" بالصوامعة

طبيب عيون عن عروس "فيسبوك" المصابة: "الضغط السبب"

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس