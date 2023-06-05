برلمانى يُطالب بعدم زيادة الرسوم الجمركية على خام الـ "بى فى سى"

تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة موجهًا لوزير الصناعة والتجارة ووزير المالية.

وناقش وكيل صناعة النواب، طلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة علي خام الـ "بي في سي" من 2 إلي 7%، مما يؤدي إلي زيادة تكلفة المنتج وتقليل فرصته التنافسية.

وأفاد محمد سعد عوض الله في تصريحات له، أن طلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية علي هذه الخامة سيعرض المصانع الأخرى لخسائر وعدم تنافسية؛ بسبب زيادة التكلفة علي المنتج، طالبًا عدم تطبيق الطلب المقدم من شركة سينمار بزيادة الرسوم علي خام البي في سي.

وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.