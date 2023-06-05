لـ10 أيام.. تحويلات مرورية بالتزامن مع أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي بالمقطم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضبة الوسطى) وتنفيذ بعض أعمال غرفة دفع نفقى "إستقبال" بتقاطع شارع عماد عبدالعزيز فى الوصلة من بدايته من محور أحمد الزمر داخل شارع عماد عبد العزيز باتجاه شارع زكريا عثمان.

ورصدت الإدارة العامة لمرور القاهرة عددًا من التحويلات المرورية بالتزامن مع أعمال التطوير وتشمل..

القادم من محور أحمد الزمر إتجاه شارع عماد عبدالعزيز الإستكمال فيميناً شارع نجاتى سراج فيميناً شارع زكريا عثمان والاستكمال إتجاه شارع حسن الشريف وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 10 أيام.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.