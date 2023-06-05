لـ13 يومًا.. تحويلات مرورية باتجاه محور مصطفى النحاس في المقطم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن عددٍ من التحويلات المرورية بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين ورفع كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضة الوسطى).

وتشمل أعمال التطوير تقاطع شارعى "محمد مقلد- حسن مأمون" مع محور مصطفى النحاس بمناطق مدينة نصر، الأمر الذي يستلزم إجراء الغلق الكلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع هشام لبيب وتقاطعه مع شارع محمد مقلد حتى محور مصطفى النحاس وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

الإتجاه القادم من شارع محمد مقلد إتجاه محور مصطفى النحاس يسلك يساراً شارع هشام لبيب فيميناً شارع شريف الرساوى إتجاه محور مصطفى النحاس وذلك إعتباراً من يوم الإثنين ولمدة 13 يوماً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.