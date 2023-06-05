بعد هروبه لبلقاس.. القبض على قاتل صديقه فى المرج

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

البداية مع بلاغ تلقاه قسم شرطة المرج من (أحد الأشخاص)، يفيد بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً، وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من الأهالى بالعثور على جثمان المتغيب بشقة تحت الإنشاء أعلى سطح العقار سكنهم وبها "جروح متفرقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أصدقائه “طالب- مقيم بدائرة القسم” وأمكن التوصل إلى مكان إختبائه بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بأحد الأفراح بالمنطقة محل سكنهما قام المجنى عليه بالتنمر عليه لتلعثمه فى الكلام، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتوفى بالعدو أعلى سطح العقار محل سكنهما فقام بملاحقته وتعدى عليه بشفرة موس محدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.