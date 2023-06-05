الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 أغسطس.. إعادة إجراءات محاكمة متهم ضمن خلية "كتائب حلوان"

محكمة
محكمة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب اليوم الإثنين، قرارًا بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم، ضمن خلية كتائب حلوان إلى جلسة 5 أغسطس لحضور المتهم.

ويواجه المتهم آخرين سبق الحكم عليهم، تهم تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء،

وكان المتهمون وفقا لأمر الإحالة فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكشف أمر الإحالة أن الغرض من تأسيس المتهمون لتلك الجماعة، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

الاعتداء على الحرية الشخصية الحقوق العامة القاهرة والجيزة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ضباط الشرطة محافظتى القاهرة منع مؤسسات الدولة وتخريب الأملاك

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