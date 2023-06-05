الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى يتوجّه إلى صربيا فى زيارة رسمية

مفتي الجمعورية
مفتي الجمعورية

توجَّه مساء اليوم الإثنين الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إلى جمهورية صربيا في زيارة رسمية تبدأ من 6 إلى 9 يونيو، بهدف مدِّ جسور التعاون والترابط الديني والإفتائي بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور شوقي علام، رئيس الجمهورية الصربي ألكسندر فوتشيتش، وعددا من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، حيث يلتقي بكلٍّ من السيد إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، والدكتور فلاديمير روجانوفيتش، مدير إدارة التعاون الدولي مع الكنائس والمجتمعات الدينية بمقر وزارة العدل الصربية، والسيد فلاديمير أورليتش، رئيس الجمعية الوطنية لصربيا بمقر البرلمان الصربي.

بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع البطريرك بورفيريا بيتريتش، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لصربيا، واجتماع مع الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش، مُفتي بلجراد، والسيد حسين ميمتش، وزير السياحة والشباب الصربي، كما سيلقي فضيلته محاضرة في كلية القانون بجامعة بلجراد بعنوان "المسئولية الدينية والأخلاقية في عالم متغير".

من جانبه أكَّد الدكتور إبراهيم نجم - مستشار مفتي الجمهورية- أن هذه الزيارة الرسمية تأتي في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للتواصل مع الشرق والغرب من أجل بناء جسور السلام، وبحث القضايا الدينية والفكرية والثقافية، وتعزيز الصورة الذهنية للإسلام وتعزيز قوة مصر الدينية الناعمة بين الأمم والشعوب.

الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام - مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم-

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