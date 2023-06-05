تقرير: ليفربول يفاوض برشلونة لضم فرانك كيسى هذا الصيف

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ليفربول الإنجليزي يتحرك من جديد هذا الصيف لدعم وسط ملعبه.

وأوضح التقرير، أن ليفربول يتحرك لضم لاعب وسط برشلونة الإسباني فرانك كيسي، حيث يسعى البارسا للتخلص منه.

وأضاف أن الريدز بإمكانه ضم كيسي مقابل 30 أو 40 مليون يورو، حيث يسعى البارسا للتخلص من العديد من اللاعبين للسماح بعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان كيسي قريب من الرحيل عن برشلونة في يناير الماضي، حيث كان محض اهتمام من الأندية الإيطالية وعلى رأسهم إنتر.

وكانت صفقة انتقال كيسي إلى إنتر الإيطالي قريبة في صفقة تبادلية تقضي بانتقال لاعب وسط إنتر بروزوفيتش إلى البارسا لكنها فشلت.

ونجح ليفربول وفقًا للعديد من التقارير في حسم أول صفقاته الصيفية بضم الأرجنتيني ماك أليستر قادمًا من برايتون ألبيون.

كان أليكسيس ماك أليستر، قد انضم لبرايتون، في يناير عام 2019، قادمًا من أرجنتينيوس جونيور.

وشارك النجم الأرجنتيني مع برايتون في 40 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

وساهم ماك أليستر، في تتويج المنتخب الأرجنتيني، بلقب كأس العالم 2022، والتي أقيمت بقطر، بعد الفوز في المباراة النهائية على فرنسا، بركلات الجزاء الترجيحية.