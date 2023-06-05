إزالة 56 حالة تعد على أملاك الدولة خلال حملة بمدينة أبوصوير

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن شن حملة اليوم الإثنين، إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير اليوم الاثنين، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 56 حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة 1 فدان و 14 قيراط، 20 سهم عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.