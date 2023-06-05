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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. مثقفون يشعلون شرارة الغضب فى 5 يونيو 2013

حتى لا تكون آفة حارتنا
حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان

لم تندلع ثورة 30 يونيو 2013 فجأة، بل كانت هناك بوادر وإرهاصات على مدار شهر يونيو وقبل ذلك أيضًا، ووثقت قناة الوثائقية في مقطع فيديو قصير بعنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، أبرز ما حدث في يوم 5 يونيو 2013.

في 5 يونيو 2013، اشتعلت الاضطرابات فى أنحاء مصر بفعل كثير من الأزمات التى حاصرت المواطنين وأرهقت الوطن أنذاك، وكانت أولى الأزمات التى احتلت عناوين الصحف وصارت حديث جميع أطياف المصريين كان الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي دفعت الآلاف لقطع الطرق، لمطالبة الحكومة بحل تلك الأزمة المكلفة اقتصاديًا والمرهقة أمنيًا.

وبينما الجميع يئن من انقطاع الكهرباء، خرجت الشرارة الأولى للثورة من داخل وزارة الثقافة في الزمالك، عندما انتفض المثقفون ضد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز.

المثقفون أشعلوا شرارة الغضب والخروج مبكرًا ضد حكم الإخوان، أعلنوا استمرار اعتصامهم بمقر وزارة الثقافة حتى رحيل الوزير وغروب شمس الجماعة.

ذلك اليوم شهد إعلان حركة تمرد آخر المستجدات المتعلقة بجمع توكيلات عزل محمد مرسى من الحكم، مؤكدين أنه لا تراجع ولا استسلام مهما بلغت تهديدات الجماعة وحلفائها لسحقهم.

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ثورة 30 يونيو 5 يونيو 2013 حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان انتفاضة المثقفين

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