وزير الخارجية الأمريكى: أمن منطقة الشرق الأوسط "يخدم مصالحنا"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن أمن الشرق الأوسط يخدم مصالحنا، لافتًا إلى أن جميع الخيارات متاحة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، حيث يهدد النظام الإيراني دائمًا بمحو اسرئيل من الخريطة، لافتًا إلى أن حل الدولتين هو الأمثل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

أضاف بلينكن، أن بلاده ستواصل العمل لدمج إسرائيل في المنطقة، لافتًا إلى أن هدم منازل الفلسطينيين يجعل حل الدولتين صعبًا.

وتابع: أن قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية والإخلال بوضع الأماكن المقدسة يدمر حل الدولتين، لافتًا إلى أن جميع الخيارات مطروحة، مشيرًا إلى أن ضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع الراهن للمواقع المقدسة ومواصلة هدم منازل الفلسطينيين يدمر فرص حل الدولتين.

معربا عن أن توسيع الاستيطان يقوض حل الدولتين، داعيًا خفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني، حيث إن آفاق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تبدو بعيدة خلال الفترة الحالية، لكننا مستمرون في التواصل مع الطرفين.