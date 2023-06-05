بعد رحيله.. أبرز 4 محطات في مشوار كريم بنزيما مع ريال مدريد

أسدل الفرنسي كريم بنزيما الستار على مسيرته الكروية مع ريال مدريد الإسباني، والتي امتدت لمدة 14 عامًا مع الميرنجي.

ويأتي رحيل بنزيما بعد اتفاقه مع نادي اتحاد جدة السعودي ليرافق زميله السابق كريستيانو رونالدو الذي انتقل قبل عدة أشهر إلى صفوف النصر السعودي، ووسط تكهنات أخرى عن قرب انتقال الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي.

وانضم بنزيما إلى النادي الملكي في عام 2009 قادما من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي وهو بعمر 21 عاماً.

ولعب بنزيما دورا محوريا في الحقبة الذهبية لريال مدريد على مدار 14 عاما، وتوج خلال تلك الفترة بـ25 لقبا.

وفاز القناص الفرنسي مع النادي الملكي بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب في كأس العالم للأندية وأربعة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

“الدستور” في السطور التالية تستعرض أبرز 4 محطات في مشوار بنزيما مع ريال مدريد:

الكرة الذهبية

كانت اللحظة الأهم في مسيرة اللاعب مع النادي الملكي عندما توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، واختير لاعب العام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، كما انضم للفريق المثالي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وفاز بجائزة بيتشيتشي لعام 2022.

وحصد بنزيما كل شيء في عام 2022 واستحق عن جدارة “البالون دور”، بعد موسم استثنائي مع الميرنجي حيث كانت الأولى في مسيرة اللاعب.

دوري أبطال بنزيما

قدم بنزيما بطولة خرافية مع الريال الموسم الماضي في دوري الأبطال حيث كان العامل الرئيسي في التتويج بالبطولة الـ 14 للنادي.

بنزيما نجح في إحراز “هاتريك” تاريخي في لقاء العودة بدور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما تأخر فريقه في مجموع اللقاءين بهدفين ليقلب الطاولة على الفريق.

ثم ساهم بعد ذلك بـ “هاتريك” في ربع النهائي أمام تشيلسي وفي نصف النهائي بثلاثة أهداف أمام السيتي.

وتوج بنزيما في النهاية بجائزة هداف البطولة برصيد 15 هدفًا.

الهداف التاريخي الثاني

أصبح كريم بنزيما في المباراة ضد آينتراخت فرانكفورت في مايو 2022 ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد.

سجل الفرنسي 324 هدفاً في نادينا متجاوزاً رصيد راؤول الذي سجل 323 هدفاً بين عامي 1994 و 2010، ولا يتقدمه في ترتيب أفضل الهدافين المدريديستا الآن سوى كريستيانو رونالدو الذي سجل 451 هدفاً.

رقم قياسي في الكلاسيكو

احتاج بنزيما إلى 25 ثانية فقط للتسجيل في مرمى برشلونة في لقاء الكلاسيكو الشهير في عام 2011.

وشق طريقه إلى دفاتر الأرقام القياسية ليسجل أسرع هدف في الكلاسيكو في القرن الحادي والعشرين.

لكن هدفه لم يكن كافياً حيث فاز برشلونة بالمباراة 3-1.