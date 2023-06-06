الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أزمة نفسية انهت حياتها.. السبب في رحيل البلوجر دينا مراجيح

دينا مراجيح
دينا مراجيح

حالة من الحزن سيطرت على روّاد السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن رحيل البلوجر دينا عبدالرحمن رزق، الشهيرة بـ دينا مراجيح، والمعروفة أيضًا باسم فتاة التيك توك، والتي اشتُهرت بجملة "جود لاك يا جو" منذ نحو عامين بعد مساعدتها ليوسف جو على الانتشار عبر "تيك توك".

ما هي قصة دينا مراجيح 

حكاية دينا مراجيح بدأت من خلال السوشيال ميديا بعد ظهورها على موقع التيك توك، وبسبب حكاية التنمر التي وقعت عليها بعد ظهورها بشكلها البسيط، وهذا الأمر أثار غضب الكثير، مما دفع البعض منهم لمساعدتها خاصًة "مكياب آرتست"، ومن وقتها أصبحت "دينا مراجيح" من مشاهير السوشيال ميديا بجملتها رفقة طليقها "جود لاك يا جو".

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دخلت دينا مراجيح في سن الـ14، في علاقة غير شرعية مع جارها وتزوجت عندما أخبرت عائلتها بحملها منه، ومن ثم سٌجن، لذا ومن ثم قررت الاتجاه للسوشيال ميديا في محاولة منها لكسب الأموال حتي تتمكن من تربية أولادها، فمنذ عامين أنشأت صفحتها عبر موقع "فيسبوك" ومن قبلها عبر موقع تيك توك، واستمرت في صناعة الفيديوهات التي كانت تختمها بـ"أحلى جود لاك عليكوا".

وظهرت دينا مراجيح بجوار الفنانة أمنية خليل فى أحد مشاهد مسلسل "لية لأ" الذي عرض عام 2020، على منصة شاهد، وتقاضت عليه مئات الجنيهات فقط، بعد تدريب طويل، لأن هذا كان حلمها وهي أن تصبح ممثلة.

سبب حلاقة دينا مراجيح شعرها 

قبل شهر رمضان الماضي  2023، أعلنت أن يوسف جو شريكها عمل على سرقة الصفحة التي كانت بمثابة باب رزق لها ولأطفالها، لذا صنعت واحدة جديدة، وبعد انشاءها بأيام قليلة رحلت والدتها، لتصبح وحيدة تربي طفلين وتتكفل بهما، وهو الأمر الذي أصابها بإكتئاب ودفعها لحلاقة شعرها قائلًة:  "عشان نفسيتي وحشة بعد ما أمي ماتت، حلقت شعري زي شيرين".

دينا مراجيح

لم يمر سوا أشهر قليلة على رحيل والدة البلوجر دينا مراجيح، حتى أعلنت صفحة أحد أصدقاها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رحيلها حزنًا على والدتها التي لم تتحمل فراقها.

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