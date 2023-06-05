الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

جريدة الدستور

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسّرة ولبُعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات، مع مراعاة الاعتبارات السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/ 2024.

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