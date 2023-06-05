الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل هشم رأس شقيقته إثر خلاف على الميراث بأطفيح

حبس
حبس

أمرتْ النيابةُ العامةُ بجنوبِ الجيزة، بحبسِ عاملِ 4 أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، على خلفيةِ اتهامهِ بالتسببِ في قتلِ شقيقتهِ "أمل.م " 40 عامًا، بمركزِ أطفيحْ جنوبَ الجيزةَ.

وكشفتْ تحقيقاتُ نيابةُ جنوبَ الجيزة، أنَ المتهمَ تعديَ على شقيقتهِ بالضربِ ، بعدَ نشوبِ مشاجرةٍ كلاميةٍ حولَ الخلافاتِ على توزيعِ الميراثِ.

وأفادتْ التحقيقاتُ أنَ المجنيَ عليهِ مريضةُ قلبٍ وقامَ المتهمُ بالتعدي عليها بالضربِ بـ"شومة" حتى سقطتْ مغشياً عليها في حالةِ إعياءٍ ، وتمَ نقلها للمستشفى لتلقي العلاجِ وتوفيتْ فورَ وصولها للمستشفى ، وتمكنتْ القواتُ منْ ضبطِ المتهمِ .

فيما أمرتْ النيابةُ بتوقيعِ الصفةِ التشريحيةِ لجثمانِ المجنيِ عليها لمعرفةِ أسبابِ الوفاةِ ، والتصريحُ بدفنها عقبَ اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ .

كانَ بلاغٌ وردَ لضباطِ مباحثِ مركزِ شرطةِ أطفيحْ منْ مستشفى أطفيحْ المركزيِ بوصولِ ربةِ منزلِ جثةٍ هامدةٍ وبها آثارُ ضربٍ في جسدها ، على الفورِ انتقلَ رجالُ المباحثِ لمكانِ الحادثِ وبالفحصِ تبين وجود جثةِ "أمل م . ا ، 40 عاما.

وبعملَ التحرياتِ تبينَ أنَ شقيقَ المجنيِ عليها تعدى عليها بالضربِ حتى سقطتْ في حالةِ إعياءٍ وتوفيتْ فورَ وصولها للمستشفى لتلقي العلاجِ .

وتمكنتْ القواتُ منْ ضبطِ المتهمِ، وتحررَ المحضرَ اللازمَ وتولتْ النيابةُ التحقيقاتِ .

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