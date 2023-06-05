مواطن من الغربية: "الحوار الوطني أحد أهم متطابات بناء الجمهورية الجديدة"

قال محمد السيد فله، مواطن من محافظة الغربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل في تنمية محافظات مصر، فقد كان للمبادرات الرئاسية التي أطلقها دورًا فاعلًا في تطوير حياة المواطنين بأنحاء الجمهورية وعلى رأس تلك المبادرات "حياة كريمة" التي ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من توصيل مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وطفرة غير مسبوقة في مراكز الشباب بالقرى.

وأضاف “فله” في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني بمثابة خطوة جادة لبناء الجمهورية الجديدة، التي تحتاج لوضع أركانها تبادلًا للآراء والخبرات بين جميع فئات المجتمع من خلال حوار مفتوح .

وأكد ان الحوار الوطني بمثابة عرس ديمقراطي يدعم الدولة والمواطن بحلول لمولجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتموينية والتمويلية والرياضية وكل ما يشغل المواطن المصري، عن طريق تبادل الرؤى والأطروحات التي تصب في مصلحة المواطن المصري عماد مصر الجديدة التي يدعو إليها الرئيس، من أجل توحيد الصف للوقوف ضد أي مخطط.

وأوضح أن توقيت مؤتمر الحوار الوطني جاء مثاليًا، خاصة أنه يتناول جميع المحاور التي تتعلق بالمواطن وليس اقتصاديًا فقط، بل يمتد هذا الحوار لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتموينية والتمويلية والرياضية.