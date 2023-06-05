"الخطيب" يطلب تجديد عقد مارسيل كولر لمدة موسمين

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عدة اتصالات من بعض شركات التسويق الأوروبية، وتلقى عروضا من بعض الأندية الإماراتية مثل الجزيرة والوحدة، تمهيداً للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن أن هناك اجتماعا من قبل مجلس إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح؛ لبحث استمرار السويسري مارسيل كولر بعقد ممتد مع النادي لمدة موسمين قادمين بخلاف الموسم القادم.

وأوضح المصدر المسئول أن الخطيب استقر على تجهيز عقد جديد لمارسيل كولر بزيادة 20%، ويتم تعديله عقب نهائي إفريقيا وتجديده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده مع الفريق؛ من أجل منع إغراءات الأندية الخليجية للتعاقد مع المدرب.

وأضاف المصدر أن الخطيب كلف خالد مرتجى، أمين الصندوق، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، بعقد جلسة مع المدير الفني من أجل جس نبضه بشأن تمديد عقده مع الفريق وإضافة موسمين قادمين.

وأشار المصدر إلى أن خطوة رئيس الأهلي في جس نبض كولر بسبب أن العقد المبرم بين الطرفين في الفترة الحالية يجب موافقة الطرفين عليه من أجل تجديد العقد.