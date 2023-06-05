الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الخطيب" يطلب تجديد عقد مارسيل كولر لمدة موسمين

الخطيب مع لجنة التخطيط
الخطيب مع لجنة التخطيط وكولر

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عدة اتصالات من بعض شركات التسويق الأوروبية، وتلقى عروضا من بعض الأندية الإماراتية مثل الجزيرة والوحدة، تمهيداً للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن أن هناك اجتماعا من قبل مجلس إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح؛ لبحث استمرار السويسري مارسيل كولر بعقد ممتد مع النادي لمدة موسمين قادمين بخلاف الموسم القادم.

وأوضح المصدر المسئول أن الخطيب استقر على تجهيز عقد جديد لمارسيل كولر بزيادة 20%، ويتم تعديله عقب نهائي إفريقيا وتجديده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده مع الفريق؛ من أجل منع إغراءات الأندية الخليجية للتعاقد مع المدرب.

وأضاف المصدر أن الخطيب كلف خالد مرتجى، أمين الصندوق، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، بعقد جلسة مع المدير الفني من أجل جس نبضه بشأن تمديد عقده مع الفريق وإضافة موسمين قادمين. 

وأشار المصدر إلى أن خطوة رئيس الأهلي في جس نبض كولر بسبب أن العقد المبرم بين الطرفين في الفترة الحالية يجب موافقة الطرفين عليه من أجل تجديد العقد.

كولر محمود الخطيب الاهلى الجزيرة الإماراتي أمير توفيق

الأكثر قراءة

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

تفاصيل اتهام طليق بوسى لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بـ8 ملايين جنيه

قائمة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الاثنين

محافظ الفيوم يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة

لو فاتك التريند| عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع خالد يوسف فى "الشاهد"

إصابة 3 فى حادث تصادم موتوسيكل بملاكى فى الوادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس