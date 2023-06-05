الأربعاء.. «البحوث الإسلامية» يعقد الندوة الشهرية لمجلة الأزهر حول نظام التطوير العقارى

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأربعاء المقبل، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر تحت عنوان "نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعيَّة قانونيَّة"، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة.

ويُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع في مركز الأزهر للمؤتمرات، كلٌّ من أ.د. علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أ.د. عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والنائب البرلماني المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وأ.د. عبد المنعم زمزم، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، ويدير الندوةَ أ.د. حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

- نظير عياد: الإسلام دين شامل لكل ما فيه نَفْع للإنسان

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة، إنَّ دين الإسلام شاملٌ لكلِّ ما فيه نَفْع للإنسان، وصالحٌ للزمان كلِّه والمكان كلِّه؛ فلا يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها في أحكامه، وإنَّ من جوانب عظمة الفقه الإسلامي مواكبةَ تغيُّرات الزمان والمكان والأحوال والأعراف والعادات، ما كان بناؤها على أصل شرعي ثابت؛ وذلك من أجل جَلْب مصلحة أو دَرْء مفسدة.

وأكَّد الأمين العام أنَّ نظام التطوير العقاري يُعدُّ أحد الموضوعات المهمَّة على الساحتين الشرعيَّة والقانونية؛ لا سيَّما وأنَّ القطاع العقاري في مصر يُسهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلِّي للبلاد، كما يوفِّر العديد من فرص العمل للشباب، فضلًا عن كونه ضمن المحاور الأساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة في جميع أرجاء الجمهورية، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الإطار.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ الندوة الشهرية لمجلة الأزهر سوف تناقش عددًا من المحاور المهمَّة، هي (مفهوم التطوير العقاري وضوابطه في الفقه الإسلامي)، و(الأُطر التنظيمية لنشاط التطوير العقاري بين الشريعة والقانون)، و(أثر عوائد التطوير العقاري على الاقتصاد الوطني في إطار تحقيق رؤية مصر 2030)، و(تمويل التطوير العقاري في البنوك المصرية وضوابطه).

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.