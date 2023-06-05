وكيل طليق المطربة "بوسى" فى سرقة الشيكات: هددونى فى السيارة بـ"مطواة"

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية إلى أقوال وكيل المنتج الفني وليد عاشور وشهرته - فطين- في اتهام زوج المطربة بوسي بالتعدي عليه، والتحريض على سرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه.. وجاءت أقوال المبلغ التي حصلت الدستور عليها كالتالي:

س: ما تفاصيل أقوالك في الواقعة؟

ج : اللي حصل أني حضرت بناءً على اتفاق بين موكلي وبين المشكو في حقه الأول لتسوية الخلافات بقيام المشكو في حقه الأول بإيداع المبلغ المالي سالف الذكر في حسابي لصالح موكلي بناءً على اتصال هاتفي من المشكو في حقه الأول بموظف البنك، وعند حضوري فوجئت بقيامهم بالاستيلاء على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة و3 قرارات تنازل في قضايا مدنية موقعة من الأستاذ تامر محمد أبوسريع بإجمالي مبالغ مالية بقيمة 8 ملايين جنيه، وجميعها محررة من ياسمين محمد شعبان، وشهرتها بوسي - زوجة المشكو في حقه هشام ربيع- لصالح موكله.

وأثناء حضوري رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام المشكو في حقه الأول بإيداع المبلغ في حساب موكله ثم إعطائهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أني فوجئت بهم يستولون كرها على الأوراق مستحدمين سلاحا أبيض - مطواة-.

س : أين حدث ذلك؟

ج: اليوم الموافق 20 فبراير، الساعة الثانية ظهرًا.

س : أمام من حدث ذلك؟

ج: لم يتواجد أحد لتعديهم علي داخل سيارتهم.

س: ما نوع الضرر الواقع عليك؟

ج : قيام كل من كفتة الفوال، هلالي، ميدو، بالتعدي علي وسرقة الشيكات، وإقرارات تنازل خاصة بقضايا الأستاذ تامر أبوسريع المحامي.

س: ما سبب قيام المشكو في حقهم بذلك؟

ج: الاستيلاء على الشيكات وإيصالات الأمانة لموكلي دون دفع المستحقات المالية.

س : هل يوجد خلافات سابقة بينك وبين المشكو في حقهم؟

ج : أنا معرفهومش وأول يوم أشوفه يوم الأحد الماضي وده كان أول لقاء بيني وبينهم.

س: ما دور كل من المتهمين في ارتكاب الواقعة؟

ج: ميدو يقود السيارة، وهلالي بحوزته السلاح الأبيض وكفتة الفوال أخذ الشيكات والإيصالات.

يذكر أنه جاء في محضر الشرطة رقم 2409 لسنة 2023، أن المحامي أحمد يوسف، وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين» - طليق المطربة بوسي- ، تقدم ببلاغ يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة؛ لقيامه بتحريض كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفته الفوال، 50 سنة، عاطل، هلالي، ميدو.