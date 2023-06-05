"إعلام طنطا" ينظم ندوة عن إرشادات ما بعد سن الإنجاب فى شبرا النملة

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الصحة في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "إرشادات ما بعد سن الإنجاب" بمقر وحدة الشئون الاجتماعية بشبرا النملة، التابعة لمركز طنطا، وذلك في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية تحت شعار سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع.

شارك في اللقاء الدكتورة رحاب محمد متولي، مسئول الإعلام إدارة طنطا أول، وحاضر في اللقاء الدكتورة آية شكري نصرالدين، إخصائي نساء وتوليد ومسئول تنظيم الأسرة بإدارة طنطا أول، ودارت الندوة حول عدة نقاط من أهمها الوعي بأعراض انقطاع الطمث الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها.

كما تحدثت الدكتورة عن التغذية الصحية المناسبة لهذه المرحلة العمرية ثم بينت الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم وفيتامين د، واستعرضت في حديثها عن الانتباه للمخاطر الصحية في تلك المرحلة والوقاية منها والمبادرة بعلاجها إن وجدت، مثل نزف الرحم ما بعد انقطاع الطمث، أيضًا أمراض القلب والشرايين وارتفاع نسبة الدهون بالدم والسمنة المفرطة ومخاطرها وأيضًا هشاشة العظام وتآكل المفاصل

وفي نهاية اللقاء أوصت الدكتورة بالتعامل الجيد مع المشكلات النفسية لهذه الفترة من السيدة وأسرتها وتحسين نمط الحياة، للتخفيف من أعراض الاكتئاب المصاحبة لهذه المرحلة، وتم التنويه عن حملة حقك تنظمي، والتي بدأت بالفعل بعدد من إدارات المحافظة وسوف تبدأ في إدارة طنطا أول من 11/6 وتنتهي 16/6، ويتم من خلالها تقديم خدمات مجانا بجميع وحدات الإدارة الثابتة المتنقلة وتقديم الخدمة في الأماكن النائية والمحرومة داخل الإدارة، وقد أدار ونفذ اللقاء فريق العمل الإعلامي السيد سنيد، وشيماء مزروع، وحسناء الكتامي، والندوة تحت إشراف ضاحي هجرس، مدير المركز الإعلامي بطنطا.

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