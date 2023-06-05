كيف انتهت أزمة مخرجي هوليوود بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي؟

تراجع مخرجو هوليوود عن الإضراب الذي كان يعتزمون الدخول فيه بعد التوصل إلى عقد مع أصحاب الاستوديوهات والشركات المنتجة بسبب سعيهم للاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدلاً منهم.

وبحسب صحيفة "فايينشال تايمز" البريطانية، تأتي الاتفاقية بين المخرجين والمنتجين بشأن الذكاء الاصطناعي وضريبة البث في الوقت الذي يمتد فيه إضراب كُتاب السيناريو للشهر الثاني بسبب الذكاء الاصطناعي أيضا.

وتوصلت استوديوهات هوليوود إلى عقد مبدئي مع النقابة التي تمثل المخرجين، مما خفف مخاوف الإغلاق، حيث تكافح الصناعة مع إضراب الكتاب وتستعد للدخول في مفاوضات معهم.

وقالت نقابة المخرجين الأمريكية "DGA" إنها توصلت إلى اتفاق مع استوديوهات هوليوود في وقت مبكر من يوم الأحد بشأن بعض أكثر القضايا إثارة للجدل التي تواجه الصناعة، بما في ذلك الاستقطاعات المالية وحماية الوظائف من التقدم في استخدام الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل الاتفاق بين هوليوود والمخرجين

وقال جون أفنت، رئيس لجنة المفاوضات في DGA "لقد أبرمنا صفقة تاريخية حقًا".

وأوضحت نقابة "DGA" المؤلفة من 19 ألف عضو إن الاتفاقية ضمنت "زيادة كبيرة" في الإتاوات المستحقة على البرامج الدرامية في خدمات البث، حيث تمثل المكاسب للمخرجين زيادة بنسبة 76 في المائة عن المحتويات الأجنبية لأكبر أجهزة البث التفلزيوني مثل نيتفليكس.

ويعني هذا الاتفاق تحقيق مكاسب قدرها 90 ألف دولار عن الحلقات التي تستغرق مدتها ساعة واحدة وعلى مدى ثلاث سنوات، على أن يتم تحديد هذه الإتاوات المستحقة للمخرجين بناءً على عدد المشتركين الدوليين في خدمة البث.

كما اتفق الجانبان على أن "الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الواجبات" التي يؤديها المخرجين، وستصوت نقابة المخرجين على اقتراح العقد غدا الثلاثاء.

وبحسب "فايننشال تايمز" تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي امتد فيه الإضراب الذي قامت به نقابة الكتاب الأمريكية المكونة من 11500 عضو للشهر الثاني بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، وهي مجموعة تمثل استوديوهات هوليوود وشاشات البث المباشر.

واضافت "مثل المخرجين، تدور بعض أكبر مخاوف الكتاب حول تدفق الإتاوات واستخدام الذكاء الاصطناعي".

ومن المقرر أن تدخل نقابة الممثلين "SAG-AFTRA"، في محادثات مع الاستوديوهات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.