في يومها العالمي.. أبرز جهود مصر في الأعوام الأخيرة للحفاظ على البيئية

يحتفل العالم اليوم بـ"اليوم العالمي للبيئة"، والذي يهدف لتوعية الأشخاص بأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي أصبحت تواجه أزمات ومعاناة عدة بسبب التدخل البشري ما تسبب في التغيرات المناخية، والهدف من ذلك اليوم الحث على الحفاظ على ما تبقى من ثروات طبيعية بالعالم.

ولمصر دور كبير في الحفاظ على البيئة والحرص على ثرواتها الطبيعية، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، وازداد الاهتمام والتركيز حول ملف البيئة والحرص على تنفيذ مشروعات خضراء تعمل على حماية البيئة، حيث عمل الرئيس السيسي على وضع الاستثمارات الخضراء ضمن قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، نقدم لكم من خلال هذه السطور بعض من إنجازات مصر في الأعوام الأخيرة للحفاظ على البيئة:

-عملت مصر على تنفيذ 20 محطة وسيطة ثابتة، و87 محطة وسيطة متحركة بتكلفة تقديرية مليار جنيه، حيث تم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، و13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات.

-تنفيذ محطات معالجة وتدوير مخلفات في محافظات عدة وهي "القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية، القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية، مدينة شرم الشيخ".

-وتم التخلص الآمن من 7091 طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص.

-وعملت مصر على تصدير 524 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية "بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط" للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد.

-التخلص من ما يقرب 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 سنة.

-عملت مصر على خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في كل من القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%.

-العمل على تنفيذ مشروع هدفه الحد من التلوث في الهواء للتقليل من آثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى.

-كما تم جمع وكبس مليوني طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة.

-وتم العمل على تنفيذ برنامج دوري لفحص عادم أتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجا، كما تم إنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم.

-ومن ضمن الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة ببعضها البعض مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد.

-وتم عمل العديد من الحملات المختلفة لنشر الوعي بين المواطنين مثل "اتحضر للأخضر، ومبادرة "E-Tadwer" للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وحملة “جميلة يا مصر” للتوعية بقضية المخلفات الصلبة، ومبادرة "وطن أخضر".