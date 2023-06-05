الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة حيازة 120 طربة حشيش وسلاح نارى بأطفيح

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بمعاقبة المتهم "ر س.م"، عاطل، بالسجن المؤبد بتهمة حيازة 120 طربة حشيش، وسلاح ناري خرطوش، و800 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أطفيح.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح عن قيام أحد العناصر الإجرامية بالاتجار في الحشيش في دائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، تم ضبط المتهم بحوزته 120 طربة حشيش، وسلاح ناري خرطوش، ومبلغ مالي 800 ألف جنيه.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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