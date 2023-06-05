الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 400 طن قمامة ومخلفات من المحلة الكبرى خلال 24 ساعة

نظافة
نظافة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنها نجحت في رفع 400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، علي مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها، لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

 ولفت "فكري" إلى ضرورة المتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات أول بأول من نقاط التجمع ونقلها إلى المقلب العمومي ومصنع التدوير، لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح أن الوحدات المحلية والأحياء والوحدات القروية، تكثف من حملات النظافة، بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها، وذلك من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتقوم بنقل المخلفات والقمامة والتراكمات أول بأول، وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وأوضح فكري، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة، وذلك لرفع كفاءة المنظومة، والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بكافة شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها.

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