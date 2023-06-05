الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي للبيئة بندوة تثقيفية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

نظمت جامعة سوهاج ندوة تثقيفية تحت عنوان "المخلفات البلاستيكية من التلوث إلى الحل"، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يوافق ٥ يونيو من كل عام، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق ورئيس المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بسوهاج، والدكتور أحمد حسانين أستاذ البيوتكنولوجي بكلية العلوم، والدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، العميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، المهندس محمد عيسى رئيس جهاز شئون البيئة بسوهاج، وعدد من عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس، وممثلي المجتمع المدني، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم،

وأشاد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة بجهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة المخاطر البيئية وحماية البيئة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي تنص على الحفاظ على البيئة وحمايتها، مضيفاً أن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الجامعة بمشاكل البيئة، واحتفالاً باليوم العالمي لها والذي يأتي هذا العام تحت شعار "دحر التلوث البلاستيكي"،  مؤكداً على ضرورة إعادة التفكير فى كيفية استهلاك موارد الأرض المحدودة وزيادة الإنتاج الزراعى الطبيعى بصورة مستدامة والاستثمار فى إصلاح البيئة، الي جانب نشر الوعي الثقافي والبيئي والأنشطة الخاصة بالحفاظ عليها وتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بها.

وأضاف الدكتور خالد عمران أن هذه الفعالية تلقي الضوء على التلوث البيئي بالمخلفات البلاستيكية  وأسبابه وكيفية الحد منه، مضيفاً ان الهدف من الندوة هو رفع الوعي بخطورة المخلفات البلاستيكية على صحة البشر والبيئة بشكل عام بكل مكوناتها، وكذلك كيفية التخلص الآمن منها بإعادة تدويرها لتحقيق الاستفادة منها من ناحية وحماية البيئة من أضرارها من ناحية اخرى، الى جانب البحث في الحلول الناتجة لمشكلة التلوث ‏البلاستيكي التي تعانى منها الكثير من الدول، وتأثيرها على ‏تغيير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، مؤكداً على أهمية تظافر جهود الدول العربية لمعالجة تأثيرات ‏التلوث بالمواد البلاستيكية على البيئة.

وذكر الدكتور حمدي حسانين، أن الندوة تأتي بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة وفرع جهاز شئون البيئة والمنتدى المحلى للتنمية المستدامة بالمحافظة، وجمعيات عين البيئة وتنمية وحماية البيئة بكلية العلوم، ومنتدى شباب الجامعة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى  أنه خلال الندوة ألقى  الدكتور أحمد عزيز رئيس محاضرة تثقيفية عن "المخلفات البلاستيكية والتنمية المستدامة"، وشارك الدكتور أحمد حسانين بمحاضرة عن "التكنولوجيا الحيوية والبلاستيك"، بينما ألقى المهندس محمد عيسى محاضرة عن "كيفية دحر التلوث البلاستيكي"، بالإضافة إلى محاضرة عن "التأثيرات الصحية للمخلفات البلاستيكية وطرق الوقاية المقترحة" حاضرت بها الدكتورة ندا عبد المحسن محمد، كما شارك الدكتور عبدالعليم سعد رئيس فرع الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بسوهاج وعضو مركز التنميه المستدامة بمحاضرة عن "تأثير المخلفات البلاستيكية علي الزراعة"، وعن علاقة ريادة الأعمال المستدامة تحدثت الدكتورة أميره طاهر إبراهيم باحث ممتاز بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره استشاري ريادة أعمال وعضو مركز التنمية المستدامة عن "ريادة الأعمال الخضراء ودورها في حل مشكلات التلوث بالبلاستيك"

وأوضح  حسانين أن جمعية عين البيئة المصرية ويمثلها كلاً من الدكتور ياسر حفني والدكتورة سمر عبدالحكيم شاركت ايضاً بمحاضرات عن "المخلفات البلاستيكية وشهادات الكربون" واستعرضت الدكتورة شيماء محمد عبدالعال ممثلة شركة جرين فارم"مبادره أنا والزهور" لتدريب الشباب والفتيات علي الاستفادة من المخلفات البلاستيكية، إلى جانب أنه تم تدشين مبادرة شهادات الكربون على هامش فعاليات الندوة.

2030 أعضاء هيئة التدريس الإحتفال باليوم العالمي البلاستيكية التنمية المستدامة السيسي رئيس الجمهورية المجتمع

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