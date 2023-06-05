الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 100 متطوع.. محافظ الإسكندرية ووزيرة البيئة يطلقان تنظيف شاطئ السرايا العام

اطلاق مبادرة تنظيف
اطلاق مبادرة تنظيف شاطئ السرايا

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، فعاليات تنظيف شاطئ وقاع البحر بشاطئ السرايا العام، وذلك بمشاركة 100 متطوع من الشباب وأطفال المدارس والقادرون باختلاف، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية التربية والتعليم  بالاسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة.

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن تنظيف قاع الشواطىء من الموضوعات التي يهتم بها العالم أجمع. 

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على دعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة والشواطئ، وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم عمل العديد من حملات التوعية بضرورة عدم إلقاء اي مخلفات في مياه البحر.

جدير بالذكر، أن الفعاليات تضمنت تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية بمشاركة 20 غطاس من فريق المبادرات المجتمعية والغواصين المتطوعين، كما تم توزيع شنط قماشية كبديل للأكياس البلاستيكية على رواد الشاطئ تأكيدا علي أهمية إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف،  والدكتور سامح رياض عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول،  وجميع الجهات المعنية.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتورة  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، بديوان عام المحافظة، ضمن إحتفالات اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "دحر التلوث البلاستيكي".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإحتفال باليوم العالمى للبيئة هذا العام احتفالاً مميزاً تم إعداده ليكون أسبوعاً كاملاً لاستعادة الزخم حول الموضوعات البيئية بعد مؤتمر المناخ، مشيرةً إلى أن الاحتفال هذا العام سيتم تحت شعار "دعم الاستثمار البيئي" وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي ودور التحول إلى الاقتصاد الدوار وتعزيز الاستثمار البيئي في الحد منه.

اطلاق مبادرة تنظيف شاطئ السرايا

IMG-20230605-WA0023
IMG-20230605-WA0023
IMG-20230605-WA0024
IMG-20230605-WA0024
IMG-20230605-WA0022
IMG-20230605-WA0022
IMG-20230605-WA0021
IMG-20230605-WA0021
IMG-20230605-WA0020
IMG-20230605-WA0020
IMG-20230605-WA0019
IMG-20230605-WA0019
شاطىء السرايا العام الإسكندرية وزيرة البيئة تنظيف شاطئ وقاع البحر اليوم العالمي للبيئة

الأكثر قراءة

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

تفاصيل اتهام طليق بوسى لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بـ8 ملايين جنيه

قائمة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الاثنين

محافظ الفيوم يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة

لو فاتك التريند| عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع خالد يوسف فى "الشاهد"

إصابة 3 فى حادث تصادم موتوسيكل بملاكى فى الوادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس