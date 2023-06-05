بمشاركة 100 متطوع.. محافظ الإسكندرية ووزيرة البيئة يطلقان تنظيف شاطئ السرايا العام

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، فعاليات تنظيف شاطئ وقاع البحر بشاطئ السرايا العام، وذلك بمشاركة 100 متطوع من الشباب وأطفال المدارس والقادرون باختلاف، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية التربية والتعليم بالاسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة.

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن تنظيف قاع الشواطىء من الموضوعات التي يهتم بها العالم أجمع.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على دعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة والشواطئ، وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم عمل العديد من حملات التوعية بضرورة عدم إلقاء اي مخلفات في مياه البحر.

جدير بالذكر، أن الفعاليات تضمنت تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية بمشاركة 20 غطاس من فريق المبادرات المجتمعية والغواصين المتطوعين، كما تم توزيع شنط قماشية كبديل للأكياس البلاستيكية على رواد الشاطئ تأكيدا علي أهمية إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سامح رياض عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، وجميع الجهات المعنية.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، بديوان عام المحافظة، ضمن إحتفالات اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "دحر التلوث البلاستيكي".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإحتفال باليوم العالمى للبيئة هذا العام احتفالاً مميزاً تم إعداده ليكون أسبوعاً كاملاً لاستعادة الزخم حول الموضوعات البيئية بعد مؤتمر المناخ، مشيرةً إلى أن الاحتفال هذا العام سيتم تحت شعار "دعم الاستثمار البيئي" وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي ودور التحول إلى الاقتصاد الدوار وتعزيز الاستثمار البيئي في الحد منه.

اطلاق مبادرة تنظيف شاطئ السرايا

IMG-20230605-WA0023

IMG-20230605-WA0024

IMG-20230605-WA0022

IMG-20230605-WA0021

IMG-20230605-WA0020