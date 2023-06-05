الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل "مستريحة الأجهزة الكهربائية" بمصر القديمة للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة سيدة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم نظير شراء أجهزة كهربائية بأسعار أرخص من سعر السوق بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة، لمحكمة الجنح.


وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمة ادعت شراء أجهزة كهربائية، نظير مبالغ مالية أقل من السوق وقامت بجمع مبالغ مالية نحو نصف المليون، من 30 شخصا، ولم تقم بتوفير الأجهزة، فتقدموا ببلاغات تتهمها بالنصب.

كان ورد لقسم شرطة مصر القديمة عدة بلاغات من أشخاص تفيد بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم، من سيدة تدعى "رضا"، بزعم شرائها أجهزة كهربائية لهم، ثم هربت ولم توفرها ولم يستردوا أموالهم، وبإجراء التحريات أمكن ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

محكمة الجنح مصر القديمة نيابة مصر القديمة الجزئية تحقيقات النيابة منطقة عين الصيرة

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