تحتفل به الكنيسة اللاتينية.. من هو القدّيس بنفاسيوس؟

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم الإثنين، بذكرى القدّيس بنفاسيوس، الأسقف الشهيد، الذي ولد في انجلترا عام 673، واعتنق الحياة الرهبانية في دير إكسِتِر عام 719.

وارتحل الى ألمانيا، وأخذ يبشِّر بالإيمان، فجنى من تبشيره ثمارا كثيرة، رُسِم اسقفاً على مدينة مايْنْتْـس. وانضم اليه رفقاء آخرون، فأسس معهم كنائس عديدة، في مقاطعات بافاريا وتورنجيا وفرنكونيا.

وعقد المجامع الكنسية وسنَّ الشرائع. لما كان يبشِّر قبائل الفريزون قتله الوثنيون عام 754. دفن في دير فولدا.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

"فَخَلَقَ اللهُ الإِنسانَ على صُورَتِه"، وقد ارتأى أنه جدير به أن يعرفه، ووضعه من خلال هبة الذكاء فوق كلّ الحيوانات، وأقامه للاستمتاع في مباهج الجنة التي لا تُضاهى، وأخيرًا جعله سيّدًا على كلّ ما يوجد على الأرض. لكن، حين رآه مُضَلَّلاً من الحيّة، يقع في الخطيئة، ومن خلال الخطيئة في الموت والعذابات التي نتجت عنها، لم ينبذه. بل على العكس، أعطاه أولاً نجدة شريعته؛ فعيّن ملائكة لحراسته والعناية به؛ أرسل أنبياء ليلوموه على إثمه ويعلّموه الفضيلة...

حين تابع الإنسان في عصيانه، رغم هذه النًّعم ونعم أخرى كثيرة، لم يصرف نظره عنه. بعدما أهنّا المُحسن إلينا من خلال لا مبالاتنا إزاء علامات رحمته، لم تتركنا رأفة الرب، ولا أُبعِدنا عن محبّته، إنما انتُشِلنا من الموت وأُعيدَت لنا الحياة من خلال ربّنا يسوع المسيح، والطريقة التي خَلّصنا بها، جديرة بإعجاب أكبر. "هو الَّذي في صُورةِ الله لم يَعُدَّ مُساواتَه للهِ غَنيمَة. بل تَجرَّدَ مِن ذاتِه مُتَّخِذًا صُورةَ العَبْد ". "لقَد حَمَلَ هو آلاَمَنا واحتَمَلَ أَوجاعَنا... وسُحِقَ بِسَبَبِ آثامِنا " ليخلّصنا بجراحاته . "إِنَّ المسيحَ افتَدانا مِن لَعنَةِ الشَّريعة إِذ صارَ لَعنَةً لأَجْلِنا"؛ تحمّل آلام أكثر الميتات ذلاً كي يقودنا إلى حياة المجد.

ولم يكتف بإعادة الحياة لمن كانوا في الموت، بل عاد وألبسهم حلّة الكرامة الإلهية وأعدّهم لهم في الراحة الأبديّة، سعادة تفوق كلّ خيال إنساني. "ماذا أَرُدُّ إِلى الرَّبِّ عن كُلِّ ما أَحسَنَ به إليَّ؟ ". هو كثير الرحمة ولا يطلب تعويضًا لرحمته: يكتفي بأن يُحَب.