بطريرك الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، بكهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

جاء ذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمة من الأب البطريرك، وألقى الأب نادر ميشيل اليسوعي محاضرة الاجتماع حول "المثلية الجنسية"، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور الرعوية.

في سياق آخر، كان قد منح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الدرجة الإنجيلية للشماس مينا مسعود، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بعين شمس.

شارك في الاحتفال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة.

وألقى الأب البطريرك عظة الاحتفال، مؤكدًا أهمية وجود العنصرة في حياتنا، كما أشار غبطته إلى الخبرات الرعوية، التي قام بها الشماس مينا مسعود، وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الإنجيلية للشماس المحتفى به.