تحت التهديد.. حبس 4 سرقوا حقيبة أموال من مواطن في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس 4 متهمين سرقوا مواطنا بالإكراه وسرقة أمواله في منطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين تمكنوا من تتبع المجني عليه عقب خروجه من إحدى البنوك، وعندما تمكنوا من الانفراد به تعدوا عليه بالضرب وهددوه بسلاح أبيض كان بحوزتهم، واستولوا منه على حقيبة أموال بداخلها 19 ألف جنيه.

وعقب سرقة المبلغ المالي فروا هاربين، ولكن المتهم توجه إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضر بالواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تتبع المتهمين وتحديد هويتهم، وإلقاء القبض عليهم.