الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحت التهديد.. حبس 4 سرقوا حقيبة أموال من مواطن في المقطم

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس 4 متهمين سرقوا مواطنا بالإكراه وسرقة أمواله في منطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين تمكنوا من تتبع المجني عليه عقب خروجه من إحدى البنوك، وعندما تمكنوا من الانفراد به تعدوا عليه بالضرب وهددوه بسلاح أبيض كان بحوزتهم، واستولوا منه على حقيبة أموال بداخلها 19 ألف جنيه.

وعقب سرقة المبلغ المالي فروا هاربين، ولكن المتهم توجه إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضر بالواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تتبع المتهمين وتحديد هويتهم، وإلقاء القبض عليهم.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية حبس سرقة منطقة المقطم الضرب سلاح أبيض

الأكثر قراءة

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

تفاصيل اتهام طليق بوسى لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بـ8 ملايين جنيه

قائمة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الاثنين

محافظ الفيوم يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة

لو فاتك التريند| عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع خالد يوسف فى "الشاهد"

إصابة 3 فى حادث تصادم موتوسيكل بملاكى فى الوادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس