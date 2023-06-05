الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن الخبز المخلوط بالحصى والرمال فى قنا

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

تقدم محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة، اليوم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين.

جاء طلب الإحاطة المقدم بشأن وجود قمح مخلوط بالرمال داخل مطاحن مصر العليا بقنا، مما جعل الخبز به حصى ورمال، ورغم ذلك لم يتخذ وزير التموين أى إجراءات بالنسبة لمطاحن مصر العليا وصعيد مصر.

وأضاف محمد الجبلاوي، خلال طلب الإحاطة المقدم، أنه بالرغم من إصدار وزير التموين منشورًا بطحن 75% من قمح محلي يتم خلطه مع القمح المستورد لمحافظات بحري، إلا أنه لم يصدر أي منشور لمحافظات الصعيد.

وشدد الجبلاوي، خلال طلب الإحاطة، على أن وزير التموين بعدم إصداره هذا المنشور ترك المطاحن تطحن القمح المستورد المخلوط بالحصى والرمال والشوائب 100%، مما أثار سخطا واستياء من العيش المخلوط بالرمال.

وأوضح الجبلاوي، خلال تصريحات له، أن هناك حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين تجاه وزير التموين بسبب هذا العيش المخلوط بالحصى، قائلا: «الصعايدة ياكلوا الزلط  بس مش لدرجة ياكلوه بالعيش»، طالبا من وزير التموين سرعة إصداره منشورا مثل المنشور الذي أصدره لمحافظات بحري.

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