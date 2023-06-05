محافظ أسيوط: استمرار أعمال التجميل بالمراكز بتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع صدفا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال التطوير والتجميل متواصلة بكل الطرق الممكنة، حيث يتم رفع كفاءة الشوارع بالرصف وتركيب البلدورات والأرصفة وبلاط الإنترلوك بكل مراكز ومدن المحافظة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها، لافتًا إلى أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء عصام سعد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقًا للإمكانات المتاحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تركيب بلاط الإنترلوك الجاري تنفيذه بعدد من الشوارع الضيقة والجانبية بالمركز التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك بعد رفع كل المخلفات والمعوقات من أجل التمهيد، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة خالد عويس رئيس المركز بتسوية الشارع وفرش تربة رملية وتركيب بلاط الإنترلوك موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الإشراف المباشر ومتابعة مراحل العمل للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وذلك لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم.

وأكد في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام عملية توريد الأقماح دون أي عقبات أو معوقات لموسم 2023، لافتًا إلى استقبال 102 ألف و116 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بجميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها.

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