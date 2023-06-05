الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في اليوم العالمي للبيئة.. 40 غطاس متطوع يُشاركون في تطهير شاطئ السرايا بالإسكندرية

حملات تنظيف شواطىء
حملات تنظيف شواطىء الاسكندرية

شارك 40 غطاس متطوع بالتعاون مع اأهالي في أعمال تطهير بحر شاطئ السرايا بالإسكندرية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

ونجح المشاركون بالحملة في تجميع كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية والمخلفات، كنموذج لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه البحر وضرورة حفاظ المواطنين على نظافة الشواطئ حفاظا على البيئة والحياة البحرية.

وشارك في فعاليات اليوم العالمي للبيئة، على شاطئ السرايا 100 متطوع من الشباب واطفال المدارس والقادرون بأختلاف، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية التربية والتعليم  بالاسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، قال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ الغوص والإنقاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إن 40 غطاس متطوع إلى جانب عدد من المواطنين المتطوعين، قرروا نزول قاع البحر وجمع المخلفات البلاستيكية والمخلفات الصلبة والزجاجية وغيرها في محاولات لتقليل حجم الضرر الناتج عنها.

من جانبه، قال كابتن محمد محجوب، كبير الغواصين المتطوعين، قررنا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ان يكون لنا دورا ايجابيا بالمشاركة في تنظيف وتطهير بحر الاسكندرية متمثلا في شاطىء السرايا بالنزول عده غطسات متتابعه لاخراج مخلفات البحر مع التركيز على البلاستيك احادي الاستخدام والذي يشكل الضرر الاكبر على الحياة البحرية بسبب عدم تحلله.

وتابع “محجوب” لـ"الدستور"، ان حملات النظافة على بحر الاسكندرية لن تتوقف نظرا لكثرة المخلفات أسفل سطح البحر وستكون هناك متابعه مستمره بمعدل حملات شهرية لرفع الوعي لدى المواطنين بضرورة الحفاظ على للبيئة وعدم تلوث مياة البحر وايضا لاخراج كميات كبيره من مخلفات البحر وتطهيره.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اثناء مشاركتها في حملات تنظيف وتطهير قاع بحر الاسكندرية أن الإحتفال باليوم العالمى للبيئة هذا العام احتفالاً مميزاً تم إعداده ليكون أسبوعاً كاملاً لاستعادة الزخم حول الموضوعات البيئية بعد مؤتمر المناخ، مشيرةً إلى أن الإحتفال هذا العام سيتم تحت شعار "دعم الاستثمار البيئي" وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي ودور التحول إلى الاقتصاد الدوار وتعزيز الاستثمار البيئي في الحد منه.

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حملات تنظيف حكلات تطهير شواطىء الاسكندرية الإسكندرية اليوم العالمي للبيئة

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