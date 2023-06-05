الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الوزراء السودانى يشكل لجنة عليا لإدارة الأزمة

السودان
السودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة التي تمر بها ومنحها كل الصلاحيات اللازمة.

وحسب القرار ستكون اللجنة بعضوية رئيس مجلس الوزراء المكلف ووزراء المالية والخارجية والصحة والرعاية الاجتماعية والاتصالات والتجارة والإعلام  ووالي الخرطوم ومدير عام جهاز المخابرات ومدير عام الشرطة وممثل القوات المسلحة ومحافظ بنك السودان المركزي.

https://www.facebook.com/sudanese.armed.forces/posts/650290617143862

ووفق مجلس الوزراء ستختص اللجنة العليا بوضع السياسات العامة والاستراتيجيات الشاملة لإدارة الأزمات في البلاد من جوانبها المختلفة والإشراف على التنفيذ.

السوداني لجنة مجلس الوزراء السوداني السودان الخرطوم

الأكثر قراءة

هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

الإحصاء: 7.02% ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

محافظة الجيزة: إزالة 37 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالعياط والبدرشين والحوامدية

محافظ الدقهلية: إحالة 61 مخالفة تموينية للنيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس