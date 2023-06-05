مجلس الوزراء السودانى يشكل لجنة عليا لإدارة الأزمة

أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة التي تمر بها ومنحها كل الصلاحيات اللازمة.

وحسب القرار ستكون اللجنة بعضوية رئيس مجلس الوزراء المكلف ووزراء المالية والخارجية والصحة والرعاية الاجتماعية والاتصالات والتجارة والإعلام ووالي الخرطوم ومدير عام جهاز المخابرات ومدير عام الشرطة وممثل القوات المسلحة ومحافظ بنك السودان المركزي.

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ووفق مجلس الوزراء ستختص اللجنة العليا بوضع السياسات العامة والاستراتيجيات الشاملة لإدارة الأزمات في البلاد من جوانبها المختلفة والإشراف على التنفيذ.