الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و "آل أبو زيد" بالصوامعة

محافظ سوهاج من الحدث
محافظ سوهاج من الحدث

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم الإثنين، مراسم الصلح التي تمت بقرية "الصوامعة شرق" بمركز أخميم، بين "آل سند" من عائلة المراعي، و " آل أبو زيد " من عائلة أبو عوف.

حضر مراسم الصلح كل من اللواء أحمد عبد الله مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، والنائب محمد لبيب، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب رفعت شكيب، أعضاء مجلس النواب، والفنان فتوح أحمد، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز أخميم.

ووجه "الفقي" التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

وجرت مراسم الصلح بين الطرفين بآداء قسم الصلح، وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعا.

الازهر والأوقاف أعضاء مجلس النواب الأوقاف والكنيسة التسامح ونبذ العنف والتطرف البنية التحتية التنمية في مصر

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