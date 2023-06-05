الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 ومواصفات الأسئلة

طلاب
طلاب

زاد البحث عن موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023، وذلك عقب إعلان كافة نتائج طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ومعرفة كافة درجات الطلاب في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي أجريت في الفترة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم إجراء امتحانات للدور الثاني 2022-2023 للطلاب المتقدمين بعذر مقبول قبل بداية الامتحانات والطلاب الراسبين في مادة أو مادتين فيما أكدت مصادر بديوان عام الوزارة أن الطالب الراسب في ثلاث مواد أو أكثر سيعيد السمة الدراسية ولن يسمح له دخول الامتحانات.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع جدول لتنظيم سير الامتحانات وفقا للمواعيد المعلن عنها النتهاء العام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يكون موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 خلال الفترة من يوم 15 - 25 يوليو 2023.

txt

حتى لا تُصاب بالكسل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

txt

محافظ بورسعيد: لجنة من الحوكمة للمرور على لجان الثانوية للتأكد من جاهزيتها

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023

توزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022-2023 في منتصف شهر مايو الماضي حيث حددت أماكن تواجد كل الطلاب في جميع محافظات الجمهورية استعداد لانطلاق الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 خلال الفترة الزمنية من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول الزمني المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

txt

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

txt

وكيل تعليم الغربية يتابع سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية

مواصفات أسئلة امتحانات الدور الثاني 2023

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وضعت أسئلة الامتحانات في كافة المواد الدراسية وفقا لمعايير ورقة الأسئلة التي تم الإعلان عنها ويتدرب عليها الطلاب حاليا حيث تأتي الأسئلة اختيار من متعدد بنسة 85% والأسئلة المقالية 15% دمن الدرجات يكون منها 30% لمستويات العقلية الأقل من المتوسط و 40% للمستويات العقلية المتوسطة و 30% للمستويات العقلية العليا.

وتتم عملية تصحيح أوراق الاجابة بشكل إلكتروني دون تدخل عناصر بشرية في أسئلة اختيار من متعدد ويتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال عرض ورقة الاجابة على أكثر من مصحح لضمان حصول الطالي على حقه كاملا في الدرجات.

اقرأ أيضا 

رئيس جامعة بنها يتفقد اللجان الامتحانية بكلتي التجارة والأداب

موعد امتحان الدور الثاني امتحان الدور الثاني الأول الثانوي 2023 وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

تفاصيل اتهام طليق بوسى لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بـ8 ملايين جنيه

قائمة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الاثنين

محافظ الفيوم يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة

لو فاتك التريند| عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع خالد يوسف فى "الشاهد"

إصابة 3 فى حادث تصادم موتوسيكل بملاكى فى الوادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس