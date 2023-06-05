الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 فى حادث تصادم موتوسيكل بملاكى فى الوادى

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص اليوم في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بمركز الخارجة بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين إلي مستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وعمل الأشعة اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي بمركز الخارجة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وعمل الأشعة اللازمة. 

وتبين إصابة: ناصر خضر صديق، ٥٠ سنة، بكسر بالركبة، وعمر محمد محفوظ، ١٥ سنة، بكسر بالساق، وعمار محفوظ محفوظ، ١٥ سنة، بجروح وكسور باليدين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

حادث تصادم الوادي الجديد سيارات الإسعاف المصاب مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج

الأكثر قراءة

هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

الإحصاء: 7.02% ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

موعد تقديم التمريض العسكري 2023 .. والمستندات المطلوبة للتقديم

تكريم الفائزين والمشاركين في دوري المصالح الحكومية ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس