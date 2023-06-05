إصابة 3 فى حادث تصادم موتوسيكل بملاكى فى الوادى

أصيب 3 أشخاص اليوم في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بمركز الخارجة بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين إلي مستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وعمل الأشعة اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي بمركز الخارجة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وعمل الأشعة اللازمة.

وتبين إصابة: ناصر خضر صديق، ٥٠ سنة، بكسر بالركبة، وعمر محمد محفوظ، ١٥ سنة، بكسر بالساق، وعمار محفوظ محفوظ، ١٥ سنة، بجروح وكسور باليدين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.