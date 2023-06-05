الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ما هو صوم الرسل؟.. أستاذ الطقس الكنسي يوضح

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، ببدء صوم الرسل، والذي يستغرق 37 يومًا وينتهي يوم 12 يوليو المقبل.

وقال الأب فيلبس ماهر، أستاذ الطقس الكنسي في معاهد إعداد وتأهيل الخُدام، إنه لابد من توافر مجموعة من الشروط لبتحقق الصوم المسيحي، أولها الانقطاع عن الأكل والشرب، فبحسب قول البابا الراحل شنودة الثالث ان المسيحي الذي يصم دون انقطاع عن المأكل والمشرب مكتفيا بتناول الماكولات النباتية فهو يعتبر نباتيا وليس صائما.

وأشار الأب فيلبس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى ضرورة تلاحم الصوم بالصلاة، فالصائم الغير مصلي مثل نسر فقد جناحيه فلا قدرة له على الحركة.

وأوضح أن الصائم الحقيقي لا يتعمد إظهار صومه للآخرين، عملا بقول المسيح: "وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صُمْتَ فَادْهُنْ رَأْسَكَ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ،كَيْ لاَ تَظْهَرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا، بَلْ لأَبِيكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ. فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً" .

وحذر “ماهر” الصائمين من الوقوع في خطية الإدانة فلا يجوز لأحدهم لوم الآخرين بالقول “هذا صائم وهذا غير صائم”، إذ أن الوقوع في خطية الادانة أسوأ من عدم الصوم مئات المرات وكل من يدين احدا عليه حكما وله ان يدان بالمثل "لأَنَّكُمْ بِالدَّيْنُونَةِ الَّتِي بِهَا تَدِينُونَ تُدَانُونَ، وَبِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ.".

الأكثر قراءة

تفاصيل اتهام طليق بوسى لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بـ8 ملايين جنيه

جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي للبيئة بندوة تثقيفية

محمود محيى الدين: مصر تصدرت المشهد العالمى لقضايا حماية البيئة والمناخ

وكيل طليق المطربة "بوسى" فى سرقة الشيكات: هددونى فى السيارة بـ"مطواة"

"الخطيب" يطلب تجديد عقد مارسيل كولر لمدة موسمين

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس