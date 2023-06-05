ما هو صوم الرسل؟.. أستاذ الطقس الكنسي يوضح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، ببدء صوم الرسل، والذي يستغرق 37 يومًا وينتهي يوم 12 يوليو المقبل.

وقال الأب فيلبس ماهر، أستاذ الطقس الكنسي في معاهد إعداد وتأهيل الخُدام، إنه لابد من توافر مجموعة من الشروط لبتحقق الصوم المسيحي، أولها الانقطاع عن الأكل والشرب، فبحسب قول البابا الراحل شنودة الثالث ان المسيحي الذي يصم دون انقطاع عن المأكل والمشرب مكتفيا بتناول الماكولات النباتية فهو يعتبر نباتيا وليس صائما.

وأشار الأب فيلبس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى ضرورة تلاحم الصوم بالصلاة، فالصائم الغير مصلي مثل نسر فقد جناحيه فلا قدرة له على الحركة.

وأوضح أن الصائم الحقيقي لا يتعمد إظهار صومه للآخرين، عملا بقول المسيح: "وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صُمْتَ فَادْهُنْ رَأْسَكَ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ،كَيْ لاَ تَظْهَرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا، بَلْ لأَبِيكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ. فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً" .

وحذر “ماهر” الصائمين من الوقوع في خطية الإدانة فلا يجوز لأحدهم لوم الآخرين بالقول “هذا صائم وهذا غير صائم”، إذ أن الوقوع في خطية الادانة أسوأ من عدم الصوم مئات المرات وكل من يدين احدا عليه حكما وله ان يدان بالمثل "لأَنَّكُمْ بِالدَّيْنُونَةِ الَّتِي بِهَا تَدِينُونَ تُدَانُونَ، وَبِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ.".