الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيتيدا" تُنظم ندوة حول "قوة الهيكلية المتمركزة على النطاق"

إيتيدا
إيتيدا

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ندوة مجانية بعنوان "قوة الهيكلية المتمركزة على النطاق"، بعد غدٍ الأربعاء، عبر الإنترنت.

وتسلط الندوة الضوء على قوة الهيكلية المتمركزة على النطاق، وهو نهج يختص بتطوير البرمجيات لتنظيم مكونات النظام والرموز حول نطاقات عمل أو مجالات وظيفية محددة. كما تناقش الندوة كيفية تعزيز النمطية، وقابلية التوسع، وقابلية الصيانة من خلال إنشاء وحدات مستقلة ومترابطة من الرموز التي تتماشى مع دلالات النطاق وقواعده. وتعطي الهيكلية المتمركزة على النطاق الأولوية للتنظيم المنطقي للأداء الوظيفي بناءً على مفاهيم الأعمال وسير العمل.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية.

كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها. 

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