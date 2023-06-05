ماركو أسنسيو يخضع للفحص الطبي قبل إتمام الانتقال إلى باريس سان جيرمان

اقترب الإسباني ماركو أسنسيو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من إتمام انتقاله لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية مطلع الشهر المقبل.

كما أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي رحيل ماركو أسنسيو عن صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ريليفو"، فإن ماركو أسنسيو سافر إلى باريس اليوم من أجل الخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود وإتمام انتقاله لفريق باريس سان جيرمان.

ولعب ماركو أسنسيو 51 مباراة بقميص ريال مدريد في الموسم المنقضي، وسجل 12 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وفي حالة إتمام التعاقد، سينضم أسنسيو لصفوف باريس سان جيرمان بعقد ممتد حتى 30 يونيو 2027.

وبدأ ماركو أسنسيو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ريال مايوركا وصعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2012، ثم انضم لفريق الرديف بالنادي في الصيف التالي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2014، وقضى موسمًا ضمن صفوف الفريق قبل أن ينتقل لريال مدريد في صيف 2015، ثم خرج معارًا لنادي إسبانيول لمدة موسم واحد وعاد لريال مدريد في صيف 2016.