الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف ينجح "قطاع الأعمال" في جذب الاستثمارات الأجنبية؟.. خبير يجيب

حسن حسانين
حسن حسانين

قال الخبير الاقتصادي حسن حسانين، إن الحكومة تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع الأعمال العام لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" بعض المقترحات التي يمكن اتخاذها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام، وهي كالآتي:

1. يعتبر تحسين بيئة الأعمال أمرًا حاسمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويتضمن ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، وتخفيض التكاليف الحكومية والضرائبية، وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة.

2. توفير البنية التحتية اللازمة مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات، وشبكات الكهرباء والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، تعد من العوامل الحاسمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

3. يمكن تقديم الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين الأجانب، مثل تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، ومنح الإعفاءات الضريبية لفترات محددة.

4. تحسين القدرات البشرية من العوامل الحاسمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويشمل ذلك توفير التدريب والتطوير المناسب للموظفين، وتحسين مهاراتهم ومع وتوفير العمالة الماهرة والمدربة في المجالات المختلفة.

5. يمكن تحفيز الاستثمارات الأجنبية عن طريق تطوير الصناعات الواعدة في مصر، مثل الصناعات الخضراء والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للمستثمرين في هذه الصناعات.

6. تحسين الأمن الاستثماري من العوامل الحاسمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويشمل ذلك توفير الحماية القانونية والتأمين على الاستثمارات الأجنبية في مصر.

7. يمكن توفير المعلومات الاستثمارية المتعلقة بالقطاع العام في مصر، مثل البيانات الاقتصادية والمالية والإدارية، وذلك للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

8. كما يمكن الترويج لفرص الاستثمار في مصر من خلال تحسين العلاقات الدولية، والتعاون مع الدول الأخرى في مجالات مختلفة، مثل البحث والتطوير والتدريب.

وأوضح أنه بشكل عام، يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأعمال العام في مصر يتطلب توافر بيئة استثمارية ملائمة، وتوفير الحوافز المناسبة للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية والقدرات البشرية، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين الأمن الاستثماري .

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