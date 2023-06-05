الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أندية الدرجة الثانية تطالب الجبلاية بعدم تطبيق دوري المحترفين "ب"

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

دعت بعض أندية دوري الدرجة الثانية، المظاليم، لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة، اتخاذ قرار جماعى بشأن دورى الممتاز ب الذى ينوى اتحاد الكرة تطبيقة بداية من الموسم المقبل . 

وبدأ مسئولى أندية كفرالشيخ والترسانة والأوليمبي والمنصورة، تحركات موسعة من خلال الرباعى عبدالحميد مصطفى رئيس نادى كفرالشيخ والعميد محمد بسيونى رئيس نادى المنصورة وطارق السعيد رئيس نادى الترسانة وناصر الشاذلي رئيس النادى الأوليمبي، بهدف استقطاب عدد كبير من الأندية للوقوف أمام اتحاد الكرة لمنع تطبيق دورى المحترفين.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع موسع داخل نادى الترسانة، للاتفاق على عدد من التصورات في محاولة منهم لتغيير شكل المسابقة في الموسم الجديد وتأجيل العمل بدورى المحترفين ومنح الأندية فرصة انتقالية قبل تطبيق هذا القرار.

واعتبر مسئولى أندية المظاليم أن هذا النظام، يقضى على اللعبة الشعبية الأولي بالمحافظات يساعد على ذلك أندية المصرى بالسلوم والإعلاميين الذين هددوا اتحاد الكرة صراحة باتخاذ مواقف قوية والتمسك بحقوقهما في ظل رفضهم للهبوط إلى دورى القسم الرابع وهو الأمر الذي يتعارض مع اللوائح المنظمة للعبة التي لا تشتمل على أي بنود تتيح لاتحاد الكرة هبوط الفريق درجتين.

وتقضى اللائحة الخاصة بدورى القسم الثانى هذا الموسم ، بصعود  أول كل مجموعة إلى الدوري الممتاز ويشارك من الثاني إلى الخامس في دوري القسم الثانى الأول (ما يعرف بدوري المحترفين) .

 فى حين تقام دوره ثلاثية بين صاحب المركز السادس في كل مجموعة ليشارك فريقين في المحترفين ويشارك الفريق الثالث في دوري القسم الثاني ب وتشارك الأندية من السابع إلى الخامس عشر في دوري القسم الثاني ب فيما يهبط الفريق الأخير للقسم الرابع .

ويرى ممثلى أندية القسم الثانى ضرورة تأجيل هذه الخطوة للموسم المقبل، لانها تضر بالاندية الشعبية وتاتى فى صالح أندية الشركات .

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