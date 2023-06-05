الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

والد ميسى: ليونيل يرغب فى العودة إلى برشلونة

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أكد خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق، رغبة نجله في العودة لصفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب ليونيل ميسي ضمن صفوف فريق برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2005، حتى رحيله عن صفوف الفريق في صفقة انتقال حر بصيف 2021.

وقال خورخي ميسي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه بخوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة: "ليونيل يرغب في العودة لبرشلونة، وسأحب رؤيته يعود مرة أخرى".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن رحيل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقده مع النادي.

وأضاف خورخي: "العودة لبرشلونة خيار متاح بكل تأكيد".

ومثل ميسي فريق برشلونة في 778 مباراة وسجل 672 هدفًا وصنع 303.

كما لعب ميسي 75 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل 32 هدفًا وصنع 35.

وأثارت العديد من التقارير الصحفية خلال الشهور الماضية وجود عرض من فريق الهلال السعودي للتعاقد مع ميسي، بالإضافة إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ليونيل ميسى ميسى باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية المقبلة برشلونة

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