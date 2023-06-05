الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ندب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب بمخلفات مجمع مدارس بالطالبية

حريق نشب بمخلفات
حريق نشب بمخلفات مجمع مدارس

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق نشب بمخالفات داخل مجمع مدارس الإمام الشعراوي في منطقة الطالبية، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،  قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمجمع مدارس الإمام الشعراوي بدائرة  قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

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